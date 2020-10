Pescherecci sequestrati: gli eurodeputati Tajani e Milazzo scrivono a Borrelli

Gli eurodeputati di Forza Italia Antonio Tajani e Giuseppe Milazzo chiedono l’intervento dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell sul sequestro di 18 pescatori siciliani da parte delle autorità libiche.

"Il primo settembre scorso, le motovedette libiche al comando del generale Haftar hanno fermato due pescherecci italiani. 18 pescatori siciliani sono stati sequestrati in questo che è l'ennesimo attacco alla marineria italiana - si legge nell’interrogazione con richiesta di risposta scritta -.Ad oggi, il Governo italiano non è stato in grado di risolvere questa crisi. Servono soluzioni urgenti, considerato che, nelle prossime settimane, i 18 cittadini europei saranno sottoposti a un processo arbitrario".

Tajani e Milazzo chiedono pertanto all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza "se è a conoscenza di questi fatti" e «quali azioni intende intraprendere per tutelare questi cittadini europei ingiustamente detenuti in Libia". Infine gli eurodeputati azzurri chiedono a Borrelli "quali azioni diplomatiche intende mettere in campo nei confronti delle autorità libiche per evitare il ripetersi di questi attacchi".

