Pescherecci in Libia, Pagano (Lega): "Facciamoli tornare a casa"

"Torni l'attenzione massima da parte delle istituzioni competenti nei confronti delle famiglie dei pescatori di Mazara del Vallo e si diano risposte a queste donne che, dopo 37 giorni, passano le notti sotto Montecitorio per chiedere di riportare a casa i loro cari. Ci uniamo a loro nell'appello al governo affinchè ci diano notizie sui nostri connazionali e tornino a casa, è assurdo che ancora non sia stato fatto nulla". Lo afferma in una nota il deputato siciliano Alessandro Pagano, vice presidente del gruppo Lega alla Camera.

