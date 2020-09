Comunali, il Tar boccia il ricorso della Lega sulle schede a Marsala

È stato bocciato il ricorso al Tar proposto dalla Lega in merito alla collocazione dei simboli delle liste dei diversi schieramenti politici sulle schede per le amministrative a Marsala.

"Purtroppo - spiegano Alessandro Pagano, vice capogruppo alla Camera e Giacomo Dugo, candidato sindaco di Marsala - il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il nostro ricorso pur riconoscendo una scarsa chiarezza nell’impostazione grafica della scheda elettorale, con conseguente rischio annullamento. La lista della Lega infatti, così come quella di altri partiti, essendo troppo vicine le une alle altre possono creare le condizioni per l’annullamento del voto dell’elettore che, nel tracciare il segno sulla scheda, rischia di sconfinare involontariamente in altro riquadro di lista poichè il candidato sindaco della Lega sembra appartenere ad un’unica coalizione".

"La nostra richiesta - aggiungono, invitando gli elettori a prestare "attenzione" al momento del voto - era dettata semplicemente dal buonsenso: aumentare la chiarezza verso gli elettori, cercando di prevenire il sorgere di problemi in sede di spoglio. Al contrario, è evidente che l’anomalia grafica penalizza il voto dei cittadini".

© Riproduzione riservata