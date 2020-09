Maltempo e allagamenti a Marsala, Massimo Grillo: "Non è più tollerabile"

"Non è più tollerabile che ogni qualvolta piova in maniera un po’ più consistente si debba assistere all'allagamento delle strade ed allo "straripamento" delle condotte fognarie. La nostra città non è pronta ad affrontare nemmeno questa normale pioggia stagionale, figuriamoci eventi atmosferici di maggiore gravità".

Lo scrive il candidato sindaco di Marsala per il centrodestra, Massimo Grillo, in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito Marsala.

"È sufficiente un’attenta e normale amministrazione che, consapevole della stagionalità di questi eventi, si preoccupi e si occupi di tenere i tombini puliti, di effettuare un’adeguata manutenzione della rete fognaria del centro urbano e di liberare le “sachie” dai detriti che le ostruiscono sistematicamente. La mia amministrazione non si sottrarrà mai all’onere di provvedere adeguatamente a questi lavori essenziali finalizzati a “mettere in sicurezza” quelle zone della città, che poi sono sempre le stesse, nelle quali eventi atmosferici anche assolutamente normali e prevedibili creano gli inconvenienti maggiori. Non è un’impresa impossibile, anzi, dovrebbe essere la normalità".

