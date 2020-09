Gibellina, lista non ammessa: Salvatore Sutera correrà da solo

Colpo di scena a Gibellina, dove per le prossime elezioni comunali si profila una corsa a sindaco in solitaria dell’attuale primo cittadino, Salvatore Sutera, che a questo punto dovrà fare i conti con il quorum del cinquanta per cento più uno di affluenza alle urne per essere eletto, ed evitare così lo spettro del commissariamento del Comune belicino.

Causa di questo stravolgimento, ad appena due giorni dal termine di presentazione delle liste per le amministrative del 4 e 5 ottobre prossimi, è l’esclusione dalla corsa elettorale dell’unico altro competitore candidatosi, ovvero Salvatore Biondo, data la non ammissibilità della lista in suo supporto, chiamata “Gibellina C’è”.

