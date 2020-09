Amministrative, 24 le liste presentate nel Trapanese: ecco tutti i candidati a sindaco

Sono 24 le liste complessive presentate nei quattro comuni trapanesi, Campobello, Gibellina, Marsala e Favignana che i prossimi 4 e 5 ottobre rinnoveranno i loro consigli comunali. A Campobello, con le relative liste, sono tre i candidati alla carica di sindaco: Gaspare Vito Passanante, Antonio Ingroia e Giuseppe Castiglione. Anche a Favignana sono tre i candidati: Francesco Forgione, Maria Sinagra e Totò Braschi.

Due i candidati a Gibellina: Salvatore Sutera e Salvatore Biondo. Infine a Marsala sono cinque i candidati con 16 liste: Alberto Di Girolamo (sindaco uscente), l’ex deputato nazionale e regionale dell’Udc Massimo Grillo (in passato, anche assessore regionale alla Sanità), che nel 2015 arrivò al ballottaggio con Di Girolamo, e poi Aldo Fulvio Rodriquez (M5S), Sebastiano Grasso (movimento Arcobaleno) e Giacomo Dugo (Lega Salvini per la Sicilia). Sedici sono state le liste presentate per il rinnovo del Consiglio comunale, che da 30 vedrà ridursi i seggi a 24.

A sostegno di Di Girolamo ci sono quattro liste: Alberto Di Girolamo sindaco-Marsala Europea, Partito Democratico, Marsala Coraggiosa e Cento passi per la Sicilia. Nove le liste a sostegno di Massimo Grillo: Liberi, Udc, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Marsalesi, Popolari Autonomisti, Progettiamo Marsala, Città Punica Via-Psi e Marsala al Via.

Ecco tutti i nomi dei candidati ai consigli comunali trapanesi.

Campobello

SINDACO GASPARE VITO PASSANANTE

Lista Insieme per Campobello

Sabina Lazzara

Margherita Riti

Francesco Passanante

Enza Titone

Paolo Flavio Accardo

Antonio Bono

Gaspare Giammarinaro

Giuseppe Giacomo Licata

Simona Guccione

Giovanni Gentile

Rosaria Tramonte

Giuseppe Indelicato

Valentina Nuccio

Giacomo Luppino

Leonarda Vultaggio

Giovanna Giordano.

SINDACO ANTONIO INGROIA

Lista Cambiamo Campobello

Tommaso Di Maria

Giuseppe Fazzuni

Giuseppe Calcagno

Angioletta Pisciotta

Isabel Montalbano

Rosaria Indelicato

Vito Roberto Polizzi

Vladimiro Puccio

Silvio Alagna

Carla Prinzivalli

Giovanni Sassi

Riccardo Bono

Fabrizio Donato Accardi

Liliana Catanzaro

Giampietro Bianco

Loredana Guccione.

SINDACO GIUSEPPE CASTIGLIONE

Lista Democrazia e Libertà

Manuela Accardo

Valentina Accardo

Caterina Clotilde Balistreri

Leonarda Bascio

Giuseppe Bianco

Rosetta Bono

Piero Di Stefano

Gianvito Greco

Lilla Lo Sciuto

Francesco Messina

Gioacchino Minutella

Antonella Moceri

Rosario Palermo

Donatella Randazzo

Simone Tumminello

Mariangela Vampiro.

Favignana

SINDACO FRANCESCO FORGIONE

Lista Vivere le Egadi – Forgione Sindaco

Ramona Aloia

Antonella Armetta

Giuseppe Bannino

Stefania Bevilacqua

Sergio Bizzarri

Elia Canino

Ignazio Galuppo

Pietro Giangrasso

Michele Ritunno

Francesco Sammartano

Emanuela Serra

Vito Vaccaro.

SINDACO MARIA SINAGRA

Lista Forza Egadi – Maria Sindaco

Maria Sinagra

Michele Balbi

Maria Bruno

Vincenzo Campo

Edgardo Chimieri

Emilio Di Vita

Kim Ernandez

Stella Henchiri

Antonino Lo Iacono

Antonino Maiorana

Giovanni Maltese

Giuseppina Salerno.

SINDACO TOTÒ BRASCHI

Lista Rinnovamento Egadi – Braschi sindaco

Ersilia Di Marco

Maurizio Di Via

Lorenzo Ferrigno

Nicolò Antonio Mercurio

Salvatore Santamaria

Nicolò Signorello

Oswaldo Giuseppe Torrente

Graziella Ventrone

Virginia Milazzo

Giuseppe Stabile

Letizia Li Volsi

Pietro Campo.

Gibellina

SINDACO SALVATORE SUTERA

Lista Continuiamo insieme con Sutera sindaco

Agosta Nicola

Barbiera Francesca

Bonanno Vito

Ciaravolo Pasquale

Ciolino Vincenzo

Ferro Antonio

Fontana Matteo

Lanfranca Antonella

Oliveri Manuela

Pace Elena

Pirrello Daniela

Zummo Angela.

SINDACO SALVATORE BIONDO

Lista Gibellina C'è

Biondo Salvatore

Benfanti Vincenza Sabrina

Montalbano Andrea

De Santi Francesca

Internicola Giuseppe

Lombardo Tania

Di Girolamo Antonella

Cirlincione Giuseppina

Zummo Rocco.

Marsala

SINDACO ALDO FULVIO RODRIQUEZ

Lista Movimento 5 Stelle

Rodriquez Aldo Fulvio

Maria Privitera

Stefano Putaggio

Andrea Gerardi

Rappa Enrichetta

De Vita Giampiero

Arrisicato Silvio

Bornice Antonio

Parrinello Piera

Morsello Alberto

Milazzo Giovanni

Biondo Samuele Paolo

Sciascia Natalina

Giacalone Carlo

Ferrante Paolo

Giorgi Maria Antonietta

Tropia Rosalia

Puletto Nunziata

Cassata Emanuele Vito

De Vita Giuseppa

Abate Francesco

Russo Rossella Maria

Barraco Michele

Abrignani Maria stella.

SINDACO SEBASTIANO GRASSO

Lista Movimento Popolare Arcobaleno

Grasso Sebastiano

Figuccia Maria

Accardi Domenico

Gandolfo Valeri

Vaccari Antonio Franco

Gandolfo Claudia

Aleci Giuseppe

Mirabile Nicolò

Falco Giuseppe

Sciuto Maria Pia

Linares Diego

Ingoglia Grazia Simona

Balistreri Alba Stefania

Sorrentino Cristiana Anna

Gi Girolamo Giuseppe Massimo

Scavone Alessia

Salemi Filippa

Tumbarello Domenica

Pavia Fabio Giovanni

Riggio Gaetano

Angi Angileri Angelina

Di Girolamo Rosario.

SINDACO MASSIMO GRILLO

Lista Liberi Marsala al via Ora

Sicilia al Centro

Agate Manuela

Anastasi Letizia

Cavasino Pietro

Cellusa Serena Manuela

Cesarò Anna Lisa

Curando Giuseppe

Foderà Nadia

Fundarò Myriam detta Miriama

Ievolella Ernesto detto Ernesto

Lamia Salvatore

Licari Michele

Maugeri Salvatore Massimo

Mendolia Calella Salvatore

Milano Vito

Montalbano Salvatore Giuseppe

Parrinello Antonio Domenico detto Lel

Pulizzi Antonino

Salvaggio Giovanna Natalia

Sammartano Sergio

Titone Anna Maria

Trono Anna Lisa

Vinci Giuseppe

Zerilli Antonia Maria detta Antonia.

Lista Marsala al via Ora – Sicilia al Centro

Vinci Antonio

Arcara Letizia

Marrone Alfonso

Coppola Franco Aurelio

Arioti Ugo

Barbera Antonino

Barraco Giovanni Francesco

Casano Rosa

Cirrone Federica

Conticelli Angela

Cordaro Anna Maria

De Vita Rosa Maria

Fazio Giuseppe Claudio

Genna Antonino

Gerardi Antonino Salvatore

Imperiale Simona

Incamicia Rubina

Lombardo Maria

Mannone Rossella

Milazzo Valentina

Mirabile Giuseppa

Pantaleo Lipari Fausta

Parisi Mario.

Lista Progettiamo Marsala

Alagna Gaspare

Bilardello Mario

Cammareri Vito

Cascio Vito Giuseppe

Craparotta Maria

Di Girolamo Vito

Di Pietra Gabriele

Episcopo Giovanni Daniele

Giacalone Pietro detto Pirgiorgio

La Barbara Luigi detto Gegè

Licari Rosalinda

Mannone Selenia

Marino Clara

Montalto Giuseppe Alessandro

Pace Marta

Panicola Anna Lisa detta Annalisa

Pantaleo Mario

Parrinello Vita Alba detta Vitalba

Pellegrino Giovanni Antonio

Saladino Laura

Sammartano Giuseppe

Stella Antonino Maria

detto Ninni

Titone Vanessa

Ventri Teresa.

Lista Marsala Città Punica - Lista Civica

Giuseppe Carnese

Chirco Francesco Paolo

Consentino Angela Alba

Conticelli Salvatore

Di Girolamo Giovanni Claudio

Gerardi Guglielmo Ivan detto Ivan

Giacalone Giuseppe

Greco Salvatore

Lo Cascio Martina

Lombardo Maria Grazia

Mannone Rosanna

Marino Andrea

Messina Bartolo

Mascarella Cosima Marianna

Nuccio Stefnia

Orlando Leonardo detto Leo

Parrinello Antonello Francesco

Ragusa Maria Paola

Scurti Nicola Salvatore

Sekkoum Nagib

Sucato Marco

Torre Giusy

Umile vito

Vasile Laura.

Lista Libertas - Unione di Centro

Oreste Alagna

Milazzo Eleonora

Accardi Miche Maurizio

Bonafede Maria Stella

Bonfratello Marco

De Vita Flavio Francesco

Di Girolamo Flavio Francesco

Giacalone Francesca

Licari Carlo Salvatore

Lo Giudice Anna Maria

Marino Massimo Daniele

Pace Stefania

Paganelli Patrizia

Parrinello Manuela

Rallo Francesco

Salvaggio Luana

Sciacca Grazia Anna

Sofia Andrea

Sorrentino Davide Lorenzo Francesco

Tobia Girolamo Alessandra

Virzì Salvatore

Zichittella Anna Maria Emanuela.

Lista Popolari Autonomisti

Abate Anna Lisa

Abitabile Gian Vito

Amato Rossella

Angileri Vincenzo Osvaldo

Barbera Giacomo Dario

Bonafede Arianna

Bonomo Giancarlo

Calandro Antonio Valentino

Cennamo Giovanna Rosaia

Chirco Valentina Maria

Civello Angelo

De Vita Angelo Salvatore

Di Girolamo Salvatore

Fernandez Felice Massimo detto Rino

Gandolfo Gaspare

Graffeo Elisabetta

Milazzo Vincenzo

Messima Donatella Anna

Mirabile Tiziana

Morsello Antonella

Nicotri Eleonora Maria

Parrinello Ignazio

Sciacca Paola Giovanna

Urso Rossella.

Lista Noi Marsalesi

Alagna Bartolomeo Walter

Anastasi Grazia

Ardagna Clara

Coppola Flavio Salvatore

De Marco Mario

Ferrara Maria Angela

Forte Giuseppe

Genna Antonino

La Commare Giuseppe

Lombardo Claudio Francesco

Mannone Fabiola

Marino Gaspare

Montalto Teresa Emanuele

Parrinello Giovanna detta Geni

Patti Patrizia

Pellegrino Ivano

Piccione Michele salvatore detto Salvo

Pocorobba Vincenzo

Prato Benedetta

Scarpitta Angelo

Scontrino Alessia

Spada Nicolò

Sparla Nicolò

Tranchida Giovanni Antonio

Zerilli Barbara.

Lista Fratelli d’Italia

Alagna Michelangelo

Andreanò Liliana

Angileri Francesca

Ardagna Ignazia

Castoro Antonio

De Marco Paola Alessandra

Dell’Edera Valentina

Domingo Eugenio Massimo

Ferrantelli Pellegrino Guglielmo

Ferrara Maria Sabrina

Genna Rosanna

Lampasone Tiziana Maria

Larosa Zaira

Lo Grasso Piero

Mortillaro Francesco

Nonoto Castagnino Giuseppe

Pellegrino Davide

Rallo Angelo

Sammartano Francesca Antonella Maria

Struppa Vito

Venezia Baldassare detto Baldo

Visani Anna

Vultaggio Vita.

Lista Forza Italia

Vincenzo Sturiano

Martinico Francesca

Aleci Antonia Paola

Atiale Alia

Busetta Francesco

Canovo Giovanni

Cordio Giacomo

Arbatelli Serena

D’ngelo Vincenzo

Gerardi Francesco Ingrassia Piero

Laudicina Giovanna

Nizza Vincenzo

Orlando Giovanni

Piccione Ezio

Pizzo Anna Maria

Putaggio Lucia

Renda Valenti

Rossi Antonio

Verini Carlo

Zio Francesco.

SINDACO GIACOMO DUGO

Lista Lega Salvini

Francesca Donato

Angileri Emanuele

Basile Giuseppe Patrik

Corterse Vittorio

Dell’Oglio Cesare

Di Girolamo Miriam

De Maria Domenico

El Mrih ouiam

Falco Angelo

Firenze Salavtore

Genna Vincenzo

Geretto Antonio

Lamia Giovanna Licari Anna Lisa

Milazzo Valentina

Montalto Fanny

Oddo Salvatore

Orlano Vito

Pantaleo Maria Giovanna

Parrinello Danilo

Passalacqua Noemi

Sulfaro Claudio

Trapani Francesca

Vigna Benedetta Maria Assunta.

SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO

Lista Cento Passi per la Sicilia

Nuccio Daniele

Fici Nicola

Gesone Gioacchino

Rodriguez Mario

Angileri Vincenzo

Castiglione Noemi

Chiovari Lorenzo

Coletti Marulia Rita

Di Sano Arianna

Fazio Francesco

Frazzitta Alessia

Lamia Gessica

Lo Cascio Michela

Lombardino Francesco Alessandro

Lupo Gianluca

Mirabile Mariella

Montalto Vito

Monti Francesca

Morsello Giacomo

Parrinello Federica

Sciarrino Mattia

Stella Simona

Tumbarello Grazia.

Lista Marsala Europea

Alagna Luana Maria

Amato Silvana Giuseppa

Barbera Antonino

Barraco Margherita

Bertolino Salvatore

Bonomo Pasqua Maria

Caprarotta Flavia

D’Aguanno Antonino

D’Errico Michele Arcangelo

De Maria Gioacchino Salvatore

Di Giovanni Luca Vincenzo

Di Trapani Carlo Fabrizio Giuseppe

Figuccia Roberta Samantha

Giacalone Felicita

La fata Rosaria Maria

Lentini Calogero

Licari Giuseppe Claudio

Palmeri Giuseppe

Parrinello Antonina

Pellegrrino Rosanna

Passsalacqua Gaspare

Punto Giacomo Umberto

Puleo Martino

Ventimiglia Maria Grazia.

Lista Marsala Coraggiosa

Licari Maria Linda

Amato Letizia

Angi Antonio

Angileri Filippo

Bonura Rosario

Campo Aurora

De Vita Massimo

De Vita Michaela

Di Girolamo Andrea Maurizio

Donato Noemi Giusi

Licata Maria Angela

Maltese RosyMary

Mirabile Lucio Marcello

Mondello Marcello

Orobello Chiara

Paladino Antonio

Parrinello Marco

Patti Riccardo Claudio

Pellegrino Paolo

Piccione Davide

Rallo Antonino

Rizzo Vinziana

Saladino Fabrizio

Sparla Giuseppe.

Lista Partito Democratico

Anastasi Maria Assunta

Angileri Salvatore

Bandi Vincenzo

Biondo Antonino

Cimiotta Vito Daniele

Ferreri Calogero

Figlioli Sonia

Foggia Giacoma Franca

Indelicato Antonino

Marino Annamaria Manuela

Mario Giovanni

Meo Agata Federica

Mezzapelle Rosa Alba

Milazzo Laura

Nicolae Daniela

Pantaleo Antonina

Parrinello Rocco Salvatore

Pulizzi Matteo

Sammartano Antonella

Savalla Pietro

Stella Pietro

Tumbarello Antonino

Viviano Elena

Zichichi Vincenzo Fabrizio.

