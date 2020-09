Amministrative: a Marsala 5 candidati a sindaco, 16 liste

Sono cinque le candidature a sindaco presentate oggi a Marsala in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre prossimi. Oltre all’uscente Alberto Di Girolamo (Pd), concorreranno l’ex deputato nazionale

e regionale dell’Udc Massimo Grillo (in passato, anche assessore regionale alla Sanità), che nel 2015 arrivò al ballottaggio con Di Girolamo, e poi Aldo Fulvio Rodriquez (M5S), Sebastiano Grasso (movimento Arcobaleno) e Giacomo Dugo (Lega Salvini per la Sicilia). Sedici sono state le liste presentate per il rinnovo del Consiglio comunale, che da 30 vedrà ridursi i seggi a 24.

A sostegno di Di Girolamo ci sono quattro liste: Alberto Di Girolamo sindaco-Marsala Europea, Partito Democratico, Marsala Coraggiosa e Cento passi per la Sicilia. Nove le liste a sostegno di Massimo Grillo: Liberi, Udc, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Marsalesi, Popolari Autonomisti, Progettiamo Marsala, Città Punica Via-Psi e Marsala al Via.

Capolista di Forza Italia è il presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano (ex Ds e Pd), che cinque anni fa ha

sostenuto la candidatura di Alberto Di Girolamo. Quest’ultimo, intanto, ha indicato i primi quattro assessori, che sono gli attuali consiglieri comunali Linda Licari e Luana Alagna, l’ex consigliere Nicola Fici e la segretaria cittadina del Pd, Rosalba Mezzapelle. Grillo ha indicato l’ex assessore provinciale alla pubblica istruzione Paolo Ruggieri, in quota «Diventerà Bellissima», Arturo Salvatore Galfano, attuale vice presidente del Consiglio, la preside Antonella Coppola, Oreste Alagna e l’ex presidente del Consiglio comunale, in quota Udc.

