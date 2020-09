Rifiuti, Petrosino comune virtuoso: raccolta differenziata record

Raccolta differenziata dei rifiuti record a Petrosino. Ad agosto è stata raggiunta quota 84,57. Un risultato storico per il territorio comunale per cui hanno soddisfazione il Sindaco Gaspare Giacalone e l’assessore all’Ecologia, Roberto Angileri.

Per il primo cittadino: "Gli sforzi che la nostra Amministrazione sta portando avanti da anni continuano a produrre risultati eccellenti per la nostra comunità. Il risultato di agosto ci sprona a proseguire su questa strada consapevoli che il rispetto dell’ambiente e la pulizia del territorio sono due punti cardine di una buona amministrazione".

Per l’assessore al ramo: "Aver superato quota 80% è motivo di grande orgoglio per tutti noi e un plauso va fatto ai nostri uffici comunali, alla ditta appaltatrice del servizio e, soprattutto, ai cittadini che da tempo, ormai, collaborano in maniera puntuale e attenta per far sì che la nostra differenziata sia un esempio virtuoso in tutta Sicilia e oltre. Allo stesso tempo resta ferma e decisa la nostra azione per debellare del tutto il fenomeno degli abbandoni indiscriminati di rifiuti sul territorio".

