Marsala, bilancio di fine mandato per l'assessore Accardi: rammarico per il porto

Per l’ormai ex assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Accardi, in occasione della convocazione del Consiglio comunale, sarà per l’ultima volta a Sala delle Lapidi per relazionare sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche. In questi ultimi mesi Accardi è stato più impegnato a seguire i cantieri di lavoro che erano stati bloccati e che sono stati aperti proprio a ridosso dell’estate, come quelli relativi alla rete fognante o alla recupero di Piazza della Vittoria o l’ormai prossima demolizione dell’ex Palestra Grillo e la totale ristrutturazione.

L'articolo di Dino Barraco nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

