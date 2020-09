Amministrative, a Marsala la Lega candida il docente universitario Dugo

La Lega candida il docente universitario Giacomo Dugo per la corsa a sindaco di Marsala, nel trapanese. La candidatura di Dugo è stata presentata dai vertici del Carroccio in Sicilia nel corso di una conferenza stampa.

Presente, tra gli altri, il segretario regionale della Lega Sicilia Salvini Premier, Stefano Candiani. "Qualche gufo in giro per la Sicilia - ha dichiarato - pensava che la presentazione del candidato della Lega a Marsala non ci sarebbe mai stata, noi invece ci siamo da Trento a Marsala con lo stesso spirito e la stessa ambizione: essere alternativi a sistemi incrostati che da troppo tempo tengono incatenate le energie migliori di territori. Giacomo Dugo è la persona giusta per uscire dal torpore in cui la sinistra ha fatto piombare la città e per non scendere a compromessi o ripiegare su infingimenti e i soliti giochi di potere".

Dugo, ordinario di chimica degli alimenti all’Università di Messina, è stato assessore a Marsala tra il 2008 e il 2010 e nel 2015 è stato molto vicino alla candidatura a sindaco. Il candidato della Lega si è presentato come uomo di destra e ha anticipato: "presenteremo un programma realizzabile al 90% con fondi comunali, vogliamo puntare su interventi reali e completi".

