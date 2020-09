Trapani Servizi, timori per possibili licenziamenti: l'allarme di Chiara Cavallino

Nuova allerta per i dipendi della Trapani Servizi. Secondo quanto scrive la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Chiara Cavallino, «Mi giunge notizia di un presunto intento - "silenzioso"- di licenziare alcuni lavoratori della Trapani Servizi SpA (società interamente partecipata del Comune), perché sono numericamente di più di quanti ne servono all’Azienda, tuttavia sembrerebbe che non li butterà in mezzo ad una strada. Anzi, all’opposto! Infatti sembrerebbe garantire l’occupazione, ma altrove, ovvero presso la Società c (società non di proprietà del Comune, ma attuale aggiudicataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in città)».

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE