Tenta di aggredire due assessori, il sindaco di Pantelleria: atto inqualificabile

Avrebbe tentanto di prendere a pugni due assessori del Comune di Pantelleria. Lo denuncia il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo.

«Esprimo tutta la mia solidarietà – scrive il sindaco – a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità pantesca, nei confronti degli assessori Francesca Marrucci e Angelo Parisi che in occasione della Sagra dell’uva svolta in Piazza Cavour il 30 agosto, sono stati oggetto di una aggressione verbale e fisica da parte di un cittadino che si era avvicinato all’assessore Marrucci per chiedere informazioni circa la gestione degli ingressi contingentati a causa delle direttive nazionali sulla sicurezza anti-Covid».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE