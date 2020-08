Amministrative, presentata la prima lista a Marsala

Presentata la prima Giunta ufficiale alle prossime elezioni amministrative del 4-5 Ottobre a Marsala. E’ quella del candidato sindaco Mario Figlioli, leader del Movimento Civico «Vento Nuovo», che oltre a presentare la sua «Squadra di Governo», presenta anche le liste che ne sostengono la candidatura a Sindaco.

Figlioli, giovane imprenditore locale della nota Impresa «Rete Punica», ha completato la sua Giunta che risulta costituita da: Giovanna Parrinello, che si occuperà di Fondi Europei; dell’i ngegnere Pietro Cudia alle Attività Produttive; Salvatore Adamo, alla Protezione Civile; Vito Genna allo Sport e Daniele Fazio all’a g r i co ltura; alla carica di Vice sindaco ci sarà una donna della quale Mario Figlioli ha voluto, al momento, mantenere l’incognita. A proposito della squadra di Giunta Figlioli fa una premessa: “Dobbiamo sentirci precari fino all’ultimo momento utile; se accadranno dei fatti nuovi anche in termini di alleanza dobbiamo essere pronti a fare un passo indietro per occupare altri ruoli in quello che io reputo un progetto vincente per la Città”.

