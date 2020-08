Consulta idrica di Custonaci, si dimette Andrea Zichichi

Andrea Zichichi si è dimesso dalla Consulta Idrica di Custonaci. Con una lettera indirizzata al primo cittadino Giuseppe Morfino e inoltrata anche al presidente della Consulta Idrica (Gioacchino Bica) e ai componenti, Zichichi ha annunciato le sue dimissioni dall’organo che serve a dare suggerimenti e consigli per migliorare l’approvvigionamento idrico della Città.

Andrea Zichichi in questo periodo rileva «una forte diminuzione dei quantitativi di acqua disponibile, con tante lamentele che mi giungono dai cittadini (a cui non posso dare risposta) e prendo atto delle raccomandazioni del sindaco alla popolazione sul risparmio idrico a causa degli scarsi quantitativi di acqua disponibile. A dire il vero non

comprendo le motivazioni e le scelte che hanno indotto la crisi idrica in atto, sapendo che il Comune possiede un pozzo che può garantire fino a 12 l/sec di acqua potabile».

