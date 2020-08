Ztl a Trapani, ancora modifiche: la sera chiude via Staiti

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, è passato dalle parole ai fatti con una nuova ordinanza che cambia nuovamente la Ztl nel centro storico.

La prima modifica riguarda gli orari nella zona di corso Vittorio Emanuele da piazza Generale Scio: adesso la chiusura è dalle 20.30 (prima era alle 19.30). Rimane l’orario di riapertura alle 2.30. Questo, ovviamente, cambia le indicazioni che aveva dato la stessa Amministrazione verso i vari esercizi commerciali del corso Vittorio Emanuele (nel tratto da piazza generale Scio a via Libertà) e via Libertà, che potranno posizionare gli arredi mobili nei suoli pubblici concessi non prima delle ore 20.30 e fino alle ore 02.30.

La sera, poi, dalle 22.30 in poi, viene chiusa ed entra in Ztl la via Ammiraglio Staiti, via Regina Elena, corso Duca D’Aosta e via Carolin.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

