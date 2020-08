Trapani, i nuovi programmi della Giunta: "Più attenzione alle periferie"

La Giunta di Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, fa un altro passo avanti verso il Bilancio di previsione 2020. È stato approvato, infatti, il Documento Unico di Programmazione 2020/22 propedeutico all’approvazione del documento principe dell’Amministrazione comunale.

«Le difficoltà e le sfide da affrontare all’alba di una nuova stagione politica ed amministrativa – si legge nel documento - , in una condizione generale di crisi ed in un contesto di precarietà istituzionale, sono molteplici e sono state pesantemente acuite, in maniera esponenziale, dall’emergenza sanitaria mondiale esplosa a causa della pandemia da Covid-19 che ha inevitabilmente determinato uno stravolgimento della programmazione pluriennale con esiti ancora incerti sul lungo periodo».

L'articolo di Francesco Tarantino sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE