Furbetti dei rifiuti a San Vito Lo Capo, il Comune: "Ora basta"

Furbetti che “disertano” l’impegno quotidiano con la raccolta differenziata. Altri ancora che abbandonano i rifiuti, individuando posti più isolati, sicuri che nessuno li possa vedere. E poi c’è chi fa male la raccolta differenziata, mischiando le frazioni secche con quella umida. Il Comune di San Vito Lo Capo è a caccia di chi sporca il territorio ma anche di chi non fa un’ottima differenziata.

A San Vito, come in altri posti in provincia, spesso si registrano “contaminazioni” della frazione organica. Non sempre è pulita e questo comporta criticità per il carico che arriva in piattaforma. Ecco perché il Comune ha intensificato i controlli mirati a una maggiore tutela ambientale.

