Castellammare, il Consiglio comunale perde pezzi: lascia l'incarico Drago

Perde un pezzo il consiglio comunale di Castellammare del Golfo. Si dimette un po’ a sorpresa il consigliere eletto nella lista civica “Oltre” a supporto dell’amministrazione comunale, Girolamo Drago, ufficialmente per motivi legati a ulteriori e gravosi impegni lavorativi.

In realtà dai corridoi del palazzo di città c’è chi sussurra che l’esponente dell’assise, alla sua prima esperienza in assoluto a livello istituzionale, abbia fatto il passo in seguito ad una serie di contrasti avuti con il sindaco Nicola Rizzo.

© Riproduzione riservata

