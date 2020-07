Due nuovi assessori ad Erice, nominati Rossella Cosentino e Vincenzo Di Marco

Nominati due nuovi assessori al Comune di Erice. Sono i consiglieri Rossella Cosentino e Vincenzo Di Marco. E’ stato il vicesindaco Gianni Mauro ad assumere la decisione. Vincenzo Di Marco ha voluto avvicinarsi al Movimento politico “Erice che Vogliamo”, lasciando la lista “Cittadini per Erice” per la quale fu eletto consigliere e della quale è leader proprio il vicesindaco. Sulla decisione di Di Marco non mancano le polemiche da parte del suo ex movimento politico. I due neoassessori vanno ad aggiungersi a Gianni Mauro e a Paolo Genco per la guida del Comune della vetta. Ne mancherebbe un terzo dopo le dimissioni di De Vincenzi, Spagnolo e Simonte.

