Misiliscemi, la commissione Ars dà l'ok al nuovo comune

Arriva l'ok della commissione Ars al nuovo Comune di Misiliscemi. Passa così il Ddl del nuovo Comune con Lupo e Cracolici (Pd) contrari, a favore Savona e Pellegrino (FI), Genovese (OraSicilia), Curto (Udc), Pullara (Popolari e autonomisti).

Si spacca così il centrodestra trapanese che aveva chiesto il voto negativo. In particolare Bongiovanni, commissario provinciale Udc e assessore della Giunta Tranchida aveva dato indicazione per il "no". Al pari di Maurizio Miceli, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia.

