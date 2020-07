Ztl e strisce blu nel mirino a Trapani, il sindaco: "È un’opportunità"

Ancora non è ufficialmente entrata in vigore, ma la discussione politica a Trapani, in questi ultimi due giorni, si è totalmente spostata sulla nuova ordinanza sindacale che allarga la ZTL ma fa anche sparire le strisce gialle per i residenti. Al riguardo il gruppo di Diventerà Bellissima di Trapani, capitanati da Roberto Mollica, avevano scritto una lettera aperta ai consiglieri comunali dopo le forti polemiche di giovedì scorso. Nella lettera, però, era stata anche criticata la scelta di Giacomo Tranchida per la nuova zona a traffico limitato.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE