Viabilità e mobilità sostenibile, Trapani punta alle piste ciclabili

Sebbene Trapani sia quasi totalmente pianeggiante, in città non esistono piste ciclabili. Bisogna raggiungere gli estremi per intravedere qualcosa: nella frazione ericina di Casa Santa Erice nel lungomare Dante Alighieri che costeggia la spiaggia cittadina o adiacente la SP21, tra le saline di Trapani e Nubia.

Per motivi diversi, entrambe poco o nulla utilizzate. A Erice i lavori si stanno completando in questi giorni. Sulle saline la competenza è del Libero Consorzio Comunale di Trapani e la pista ciclabile è incompleta, oltre che abbandonata a se stessa. Ma tutto ciò potrebbe cambiare nei prossimi anni.

L'articolo di Francesco Tarantino

