Niente mercatino a Trapani, due le proposte del Comune

Per la riapertura del mercatino di piazzale Ilio a Trapani occorre che ci sia "una rivisitazione strategico-logistica dell’attuale mercato nella contingenza della permanente fase d’emergenza sanitaria dichiarata dal governo nazionale". Lo scrivono il sindaco Tranchida e l'assessore ai Mercati Vassallo in merito alla chiusura del mercatino di Trapani.

Il piano A prevede che gli ambulanti si riuniscano in una ATI, associazione temporanea d’impresa, che possa gestire insieme al Comune il mercatino. Diversamente, un’altra soluzione presentata prevede una divisione del mercatino su più vie. Anche in questo caso gli operatori non sono convinti.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

