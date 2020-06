Nuovo Comune di Misiliscemi, il Consiglio di Trapani: "Realtà anacronistica"

Prima o poi doveva accadere: la maggioranza consiliare di Trapani ha preso una posizione, contraria, sulla possibile nascita del nuovo Comune di Misiliscemi. Diciassette consiglieri hanno infatti presentato una mozione durante il Consiglio comunale di ieri dove invitano l’Amministrazione comunale «ad attivare ogni valido strumento giuridico-politico necessario per verificare l’attuale volontà dei cittadini delle frazioni del territorio interessato, viste le innumerevoli sollecitazioni pervenute da parte dei cittadini trapanesi per meglio valutare la creazione del nuovo Comune che frammenterebbe ulteriormente il nostro territorio, dato atto che è solo la minoranza dei residenti nelle frazioni interessate che si è espressa in senso favorevole».

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

