Al Comune di Trapani è scontro sull'acquisto delle poltrone

A Trapani sono state acquistate 80 nuove poltroncine per la sala conferenza Fulvio Sodano di Palazzo d’Alì. Per le nuove sedie, l’Amministrazione Comunale ha speso 14.800 euro. Questa spesa, però, non è stata digerita dalla minoranza consiliare che, soprattutto nei social, si è espressa con rabbia.

La consigliera del Movimento 5 Stelle Francesca Trapani ha pubblicato un duro post dove afferma "C’è ben poco da sorridere davanti all’esosa spesa di 18 mila euro per l’acquisto di 80 nuove sedie da collocare nella Sala Sodano di Palazzo d’Alì. Come è nostra abitudine, stiamo già studiando la documentazione relativa alla procedura e predisponendo un’interro - gazione affinché vengano chiarite le ragioni di una scelta economica che appare davvero eccessiva".

