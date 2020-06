Funivia di Erice, il Comune pronto a finanziare la ripartenza

La funivia di Erice è ferma da mesi a causa del lockdown per l'emergenza coronavirus. I dipendenti della struttura, che potrebbe riaprire a luglio, sono ancora in cassa integrazione.

Il Comune, proprietario per metà con il Libero Consorzio Comunale di Trapani della società di gestione

FuniErice Service, ha quindi avanzato la proposta di finanziare la riattivazione dell'impianto per garantire per due mesi - luglio e agosto - il servizio di collegamento.

Ha ribadito l'intenzione di stanziare le somme necessarie il sindaco Daniela Toscano di concerto con l'assessore GianRosario Simonte nel corso dell'assemblea dei soci di ieri.

