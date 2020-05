Castelvetrano, trovato morto in casa Luigi Lombardo

La sua assenza non è stata immediatamente notata. Luigi Lombardo partiva poi tornava e talvolta veniva ricoverato in ospedale. Ma questa volta "l'anarchico buono", così lo chiamavano a Castelvetrano, fondatore del movimento "Benessere e civiltà", è stato trovato morto dopo dieci giorni nella sua abitazione.

Lombardo aveva 84 anni e viveva solo. Ad accorgersi che qualcosa non andava una sua vicina che aveva iniziato a percepire strani odori provenire dall'abitazione. Per aprire è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta e hanno trovato il corpo dell'anziano nella stanza di ingresso e in avanzato stato di decomposizione.

L'articolo completo di Elio Indelicato nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

