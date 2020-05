"Trapani riparte", le nuove disposizioni del sindaco

"Trapani riparte". È questo lo slogan utilizzato dal sindaco di Trapani dopo la firma dell'ordinanza che riguarda i nuovi provvedimenti di riapertura in città.

Riguardo il cimitero comunale la novità è la riapertura domenicale. L’ingresso è consentito dalle 8 alle 13 tutti i giorni. Non cambiano le regole: ingresso per un massimo di 100 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di un’ora. Riguardo le ville Margherita e Pepoli, anche in questo caso, la arriva la riapertura anche domenica e sarà concesso l’utilizzo delle aree giochi per bambini. Gli orari di apertura sono previsti dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00. Per il Campo Coni l’apertura dal lunedì a sabato è prevista dalle ore 7,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00. Per la domenica, invece, gli orari saranno dalle ore 7,00 alle ore 12,00.

