Pantelleria, le strade dell'ex Provincia passano al Comune

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pantelleria ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani per il trasferimento dell’esercizio di funzioni amministrative sulle strade di competenza dell’Ente.La convenzione riguarda il trasferimento dell’esercizio delle funzioni amministrative sulle strade di competenza del Libero Consorzio, nelle more del trasferimento della proprietà che avverrà con l’emanazione dell’apposito Decreto regionale.

Il Libero Consorzio si è impegnato ad effettuare gli interventi di manutenzione programmati per il 2020 e per i quali ha ottenuto dalla Regione Siciliana il trasferimento di circa 1.750.000 euro. Inoltre, effettuerà anche i lavori sulla “Perimetrale” previsti nel 2022 e per i quali ha avuto assegnati i fondi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«A tali interventi – dice il sindaco Vincenzo Campo - si aggiungeranno anche quelli previsti per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi sovrastanti la strada perimetrale in Contrada Dietro l’Isola e Contrada Rekhale e per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento di circa 5,6 milioni di euro dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Nei giorni scorsi il decreto ha passato il vaglio della Corte dei Conti e adesso si aspetta l’indi - zione della gara da parte dell’Urega».

