Alcamo, 400 adesioni al nuovo movimento "Via"

Il movimento "Via" ad Alcamo è pronto per l'assalto alle prossime amministrative ed intanto affila le "armi": ha già raccolto 400 adesioni mentre gli attivisti quotidianamente contattano amici. Ascoltano suggerimenti per completare il programma che sarà presentato quando il Coronavirus lo permetterà.

“Via”, come riporta Giuseppe Maniscalchi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, presenterà più liste alle comunali e si colloca al centro dello schieramento politico. Sostiene la giunta Musumeci ed è disponibile ad alleanze trasversali soprattutto per la candidatura del candidato sindaco di Alcamo.

Con l’attuale blocco anche della manifestazioni pubbliche politiche, gli esperti del territorio dicono che alle comunali partirà con un indubbio vantaggio il M5S, che amministra la città, presieduta dal sindaco Domenico Surdi, che si ricandiderà per il secondo mandato.

