Il Consiglio di Trapani vara il pacchetto di misure a sostegno delle imprese

Il regolamento per l'attuazione di misure di sostegno del sistema delle microimprese trapanesi «Trapani in Salute» è realtà.

Il Consiglio comunale, in piena notte, ha approvato il regolamento fortemente voluto dalla Giunta. L'assemblea si è conclusa alle 2 nella notte tra il 12 e 13 maggio. Tante le polemiche con la minoranza che ha lasciato l'aula durante la trattazione dell'articolo 14, verso mezzanotte e 40.

Approvati i 5 emendamenti dalla maggioranza, tutti bocciati quelli della minoranza.Gli obiettivi li presenta il sindaco Tranchida che sottolinea come il regolamento rappresenti "un primo strumento utile: contributi/sgravi delle tasse comunali (Tari parte variabile, Tosap e Imposta Pubblicità) per tutti gli operatori economici che hanno dovuto abbassare saracinesca e per tutto il periodo di chiusura. Questa la volontà della maggioranza e della mia Giunta".

