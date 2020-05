Aiuti alle piccole imprese trapanesi, alta tensione in Consiglio

Seduta tempestosa al Consiglio comunale di Trapani durante la quale si è discusso il regolamento di aiuti alle micro e piccole imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Inizio alle ore 15, fine non pervenuto.

Si è andati avanti fino a sera visto che sono numerosi gli emendamenti: 22 in totale. Inoltre, i lavori del Consiglio comunale di Trapani prevedono che nei regolamenti (come in questa occasione) i consiglieri votino per ogni singolo articolo. Per evitare che i tempi si allungassero troppi, il presidente Giuseppe Guaiana ha proposto all'aula un tempo contingentato: 15 minuti per la discussione generale del regolamento, 5 minuti per ogni singolo articolo, 5 minuti per ogni singolo emendamento e 5 minuti per la discussione di voto.

