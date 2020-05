Marsala, il "San Biagio" verrà trasformato in Covid-Hospital

L’ospedale “Paolo Borsellino” lascerà il posto al vecchio “San Biagio” di Marsala che sarà messo in funzione per accogliere i malati di Covid-19. Lo ha comunicato nella tarda mattinata di oggi l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza nel corso della conferenza stampa sul tema: “La sanità in provincia di Trapani ed in particolare sul presidio ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala” tenuta presso “Sala delle Lapidi” di Palazzo VII Aprile a Marsal.

Il rappresentante del governo regionale ha effettuato un sopralluogo nella vecchia struttura prima di recarsi al Comune di Marsala per tenere un incontro col sindaco Di Girolamo e con i suoi stretti collaboratori.

La struttura dovrebbe essere pronta per il mese di novembre. “In questo modo viene alleggerita l’attività del “Paolo Borsellino” che tornerà presto alle sue normali funzioni", ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Trapani Fabio Damiani.

