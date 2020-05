Per cinque città Trapanesi arrivano 70 milioni dalla Regione

Dalla Regione in arrivo 70 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo nelle città di Trapani, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano. Si tratta di finanziamenti europei che il governo presieduto da Nello Musumeci trasferisce nei territori attraverso le 9 «Autorità urbane» previste dal «Po Fesr Sicilia» (Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

Lo strumento utilizzato è l’«Agenda urbana», che interessa i Poli metropolitani dell’Isola e le aggregazioni di Comuni. Quella della «Sicilia Occidentale», per quanto comprenda Trapani, è guidata da Marsala e, comunque, mette assieme i cinque Comuni in un’unica strategia di crescita sostenibile. I bandi per realizzare gli interventi previsti sono già tutti in pubblicazione.

Vengono finanziati, in particolare, con due milioni e ottocentomila euro, l’«Agenda digitale», ossia la digitalizzazione e l’innovazione della Pubblica amministrazione; con oltre quaranta milioni i progetti che abbiano come obiettivo la riduzione dei consumi energetici per l’illuminazione e gli edifici pubblici, la produzione e l’utilizzo di energie rinnovabili, il potenziamento dei mezzi pubblici e lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile nel trasporto locale; con otto milioni e duecentomila euro la tutela dell’ambiente e del territorio attraverso un’azione di contrasto al dissesto idrogeologico e all’erosione delle spiagge; con diciotto milioni l’inclusione sociale, ossia la realizzazione o il potenziamento delle strutture e dei servizi per l’infanzia, i minori e gli anziani e il recupero di alloggi per l’emergenza abitativa, al centro delle politiche della Regione.

