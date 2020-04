Fondi regionali per l'emergenza, esplode la polemica a Trapani

Botta e risposta tra il centrodestra e il sindaco Tranchida. Il Comune di Trapani non ha ancora richiesto i fondi regionali per l'emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi gli Uffici regionali hanno diramato gli elenchi dei Comuni beneficiari della prima trance dei 100 milioni stanziati per l'emergenza Covid-19 dal presidente della Regione Nello Musumeci. Per il capoluogo la somma ammonterebbe ad 1.380.000 di euro circa in base al numero di abitanti.

«Con nostro stupore, apprendiamo che tra questi manca il Comune di Trapani unitamente ad altri Comuni del trapanese. Se il motivo di tale mancanza da parte dell'Amministrazione Tranchida sono le questioni di rendicontazione e i dubbi sollevati dall'Anci Sicilia - fanno sapere i rappresentanti di Lega, Fratelli d'Italia, Diventerà Bellissima e Forza Italia - , spieghiamo che l'assessore alle Autonomie locali, Bernardette Grasso, con due circolari, ha superato i dubbi sollevati dall'Anci Sicilia in merito alla procedure amministrativo-contabili per l'utilizzo delle somme stanziate dalla Regione. Proprio in ragione dello stato di emergenza connesso all'epidemia da Covid 19, le amministrazioni possono operare con modalità semplificate, in deroga alle ordinarie procedure in materia di appalti pubblici e possono procedere, in esercizio provvisorio, con delibera della giunta all'approvazione delle necessarie variazioni di bilancio».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE