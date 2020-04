Comune di Trapani, l'associazione ristoratori: "Vogliamo essere propositivi"

L'Art, l'Associazione Ristoratori Trapanesi, butta acqua sul fuoco e prova a chiudere la polemica con Giacomo Tranchida e la sua amministrazione.

«La questione ha preso mediaticamente i connotati del malinteso - afferma l'associazione -, il nostro approccio è propositivo e non polemico. Confermiamo la nostra disponibilità a partecipare a un tavolo per dare il nostro contributo a trovare una soluzione, visto che l'amministrazione in carica gode della piena fiducia degli appartenenti alla nostra categoria. Risulta indispensabile, in questa fase, l'appoggio del Governo Regionale ed è fondamentale il contributo di tutti gli attori del territorio per superare l'emergenza, mettendo da parte le beghe politiche, anche perché la nostra non è un'associazione politica, né politicizzata».

Nella replica alla prima nota, il sindaco di Trapani aveva spiegato che i fondi stanziati sarebbero circa 350 mila euro da sgravare su Tari e Tosap.

«Cerchiamo solo una collaborazione con le Istituzioni - scrivono i rappresentanti di Art - nell'interesse della categoria rappresentata. Ringraziamo l'amministrazione e le forze politiche che hanno fatto eco alle nostre richieste ed al contempo, auspichiamo che il confronto e l'unione possa farci tornare tra i fornelli quanto prima per allietare i nostri fratelli concittadini».

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE