"Ex amministratori hanno le chiavi del Comune": polemica col sindaco di Custonaci

Grave accusa da parte dei consiglieri comunali di Custonaci del gruppo «Condividi» che hanno supportato Morfino in campagna elettore: con una interrogazione chiedono all'amministrazione «se risulta a verità che ex amministratori comunali, senza alcuna autorizzazione, si introducono negli edifici comunali utilizzando le chiavi in loro possesso».

Una situazione che potrebbe essere surreale. Realmente qualcuno entra ed esce dal Comune avendo le chiavi? E soprattutto, da quale ufficio avviene questo via vai?

È chiaro che al primo Consiglio comunale, la situazione potrebbe essere spiegata con maggiori dettagli: i consiglieri, infatti, potrebbero aggiungere dei dettagli importanti.

Non è ancora chiaro verso chi è l'attacco del gruppo consiliare visto che parlano di un generico «ex amministratori», ma è noto che la rivalità tra le due fazioni sia altissima e non è escluso che in aula possa arrivare un attacco verso Bica o verso qualche suo collaboratore. Lo scontro tra Morfino e Bica negli ultimi anni è stato durissimo.

