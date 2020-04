Punto nascite di Pantelleria, Musumeci chiede la riapertura

«Il governo Musumeci ha chiesto la deroga per il mantenimento del punto nascite presso l'ospedale “Nagar” di Pantelleria». Lo afferma con una nota l'onorevole Eleonora Lo Curto capogruppo Udc all'Assemblea regionale siciliana. Ma il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, il Vicesindaco Maurizio Campo e il Presidente del consiglio comunale Erik Vallini, continueranno lo sciopero della fame iniziato sabato scorso.

«Ringraziamo l'onorevole Lo Curto, ma non smetteremo però lo sciopero della fame - ha detto il sindaco Campo al Giornale di Sicilia - fino a quando non avremo la certezza della conferma della deroga che ci permetterà di affrontare l'emergenza coronavirus per poi lavorare per una apertura duratura del punto nascita».

