Trapani, varato il piano spiagge e stabilimenti balneari

Nonostante l'emergenza coronavirus, prosegue l'azione governativa dell'amministrazione di Trapani. La Giunta guidata da Giacomo Tranchida riunita telematicamente ha approvato la delibera per il nuovo Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM) del Comune di Trapani, necessario per regolamentare l'uso della costa attraverso la previsione di adeguate attrezzature connesse alla fruizione del mare che prevedono, per esempio, stabilimenti balneari, la balneazione, per pratiche sportive, per l'accesso agli animali di affezione, i punti ristoro, le aree di ormeggio e altro.

