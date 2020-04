Porto di Marsala, l'appello di Adamo al sindaco: "Bando necessario"

L'onorevole Giulia Adamo, già sindaco di Marsala, ha inviato una lettera al sindaco Alberto Di Girolamo per informarlo di una iniziativa del Ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti che riapre lo spiraglio relativo al tanto atteso finanziamento ministeriale per l'intervento sul porto di Marsala.

La Adamo, che da parlamentare prima e da sindaco dopo si è sempre occupata, anche dopo le sue dimissioni da Sindaco, del problema «Porto di Marsala», ha inviato una lettera al sindaco Di Girolamo, firmata anche da alcuni rappresentanti di Enti ed Associazioni, informandolo di un avviso pubblico di «manifestazione di interesse» per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'asse B «Recupero Waterfront» finalizzata alla realizzazione di interventi portuali in varie regioni del Sud, tra cui la Sicilia, per un importo di 140 milioni di euro.

Gli interventi ammissibili sono rivolti a progetti di riqualificazione e a interventi portuali per Marsala.

