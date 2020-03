Sicurezza nelle scuole di Alcamo, il Comune stanzia i fondi

Nuovi impianti elettrici e di riscaldamento per tre plessi scolastici ad Alcamo. La giunta guidata dal sindaco Domenico Surdi ha approvato il progetto esecutivo in questi giorni, adesso gli uffici tecnici sono al lavoro per la pubblicazione del bando di gara. Stanziati 160 mila euro di fondi comunali che erano stati previsti nel piano triennale delle opere pubbliche.

Gli immobili sono nello specifico quelli che ricadono in via Pia Opera Pastore, i plessi “San Giovanni Bosco” ed “Ex telefoni di Stato“, e ancora il plesso della “Montessori” di via Vittorio Veneto. In particolare si procederà all'adeguamento alle norme di sicurezza e risparmio energetico degli impianti termici degli edifici scolastici. I fondi era stato appostati dalla giunta, con successiva approvazione del consiglio comunale con delibera dell'8 agosto scorso, nel piano triennale 2019-2021 e rientrante tra gli interventi di «ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico comunale-1° stralcio».

© Riproduzione riservata