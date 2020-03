Crisi economica, il grido d'allarme di tutti i sindaci del Trapanese alle Istituzioni

La provincia intera chiede l'aiuto delle istituzioni nazionali e regionali. I sindaci e i presidenti dei Consigli comunali hanno inviato una lettera a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, presidenti del Senato e della Camera, ai presidenti dei gruppi parlamentari di Senato e Camera, a Giuseppe Conte e ai ministri dell'Economia, dell'Interno, per gli Affari regionali e le Autonomie, per il Sud e la Coesione territoriale, al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e al presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, compresi i presidenti dei gruppi parlamentari dell'ARS.

«Immensa la gratitudine per le donne e gli uomini del comparto medico-sanitario - scrivono i ventiquattro - così come nei confronti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, unitamente alle Parrocchie e Associazioni del volontario diffuso oltre che della Protezione Civile. Come sindaci e presidenti dei Consigli comunali, nel diverso ruolo ma a nome di tutte le componenti politiche, prima linea istituzionale a continuo diretto contatto con i cittadini e le parti sociali tutte, sentiamo però anche l'obbligo di manifestarvi profondamente una preoccupazione che presto sarà grande tanto quella che in questo momento proviamo per la salute pubblica e cioè quella relativa alla crisi socio-economica che di sicuro riguarderà vasti strati della popolazione e la totalità del tessuto produttivo dei nostri territori». Il messaggio è un vero grido d'aiuto che lancia il territorio per combattere questa guerra contro il coronavirus.

