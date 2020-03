Enti no profit a Trapani, approvato l'elenco per la Consulta

È stato approvato l'elenco complessivo degli enti no profit iscritti alla Consulta per l'anno 2020. Sono ora 45 le associazioni della città di Trapani a far parte della Consulta. La Consulta Comunale è soggetta ad aggiornamento annuale da effettuarsi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, termine entro il quale è possibile presentare domanda di rinnovo attestante il permanere dei requisiti per le associazioni già iscritte e di iscrizione per le associazioni non ancora iscritte.

Al venir meno di uno dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, o alla mancata richiesta di rinnovo da parte dell'associazione iscritta, l'iscrizione alla Consulta comunale delle Associazioni viene cancellata.

