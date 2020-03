Ad Erice la prima giunta on line, presto anche il Consiglio

In ossequio al decreto #IoRestoaCasa e alle misure dettate dal Governo in materia di contrasto al coronavirus, la sindaca di Erice Daniela Toscano evita i contatti anche con i suoi assessori GianRosario Simonte (vice sindaco), Luigi De Vincenzi, Gianni Mauro, Giuseppe Spagnolo e Paolo Genco. Tiene, però, regolarmente con loro riunioni di giunta in videoconferenza.

«Una soluzione -afferma - che ci consente di dare continuità all'attività amministrativa che, anzi, ha bisogno, in questi giorni, di essere supportata con provvedimenti urgenti». Analoga iniziativa, assicura la sindaca di Erice, si sta adottando anche per quanto riguarda il consiglio comunale, al cui vaglio, peraltro, debbono passare alcuni atti della giunta.

Daniela Toscano coglie, quindi, l'occasione per ricordare che «la cosa più importante è limitare gli spostamenti ai casi indispensabili e restare a casa quanto più possibile. #IoRestoaCasa dovrà essere il nostro motto, perché è in ballo il nostro futuro e quello dei nostri figli».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE