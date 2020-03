"Tasse da dilazionare": la richiesta al sindaco di Petrosino

«Dilazionare il pagamento di tasse e tributi locali» per venire incontro a tutti coloro che in questo frangente stanno subendo danni economici a causa dell'emergenza coronavirus. È quanto ha chiesto il gruppo consiliare d'opposizione «Adesso il Futuro» all'amministrazione guidata dal sindaco Gaspare Giacalone.

«Con l'emissione dei recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - scrive il capogruppo Vincenzo D'Alberti - si sta assistendo al blocco di numerose attività. Numerosi cittadini si trovano già in difficoltà economiche e molti altri si aggiungeranno a causa di pesanti restrizioni alla vita di tutti noi. Pensiamo alle attività commerciali, ai possessori di partite iva, agli imprenditori che non potranno più svolgere regolarmente le proprie attività e che hanno addirittura chiuso. Chiediamo al tal fine che l'amministrazione comunale si adoperi in maniera urgente al fine di proporre una dilazione per il pagamento di tutti i tributi e le tasse di competenza comunale di almeno 6 mesi per imprenditori, liberi professionisti e famiglie in difficoltà».

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE