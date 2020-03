Comune di Marsala, norme più stringenti per appalti e concessioni

Il comune di Marsala aggiorna i piani di prevenzione corruzione, trasparenza e integrità, approvato nel 2013 dall'amministrazione Giulia Adamo, aggiornato una prima volta nel 2015 dal commissario Giovanni Bologna e successivamente per il periodo dalla giunta guidata da Alberto Di Girolamo e dalla stessa amministrazione per il periodo 2018-2020. Il piano coinvolge tutti i cittadini e le organizzazioni che sono portatrici di interessi collettivi «per elaborare un'efficace strategia anti corruzione».

Con questo obiettivo il segretario generale del comune, Bernardo Triolo, responsabile dei piani anticorruzione e trasparenza, ha preparato il nuovo elaborato che sarà inviato al consiglio comunale. Cittadini, associazione e organizzazioni portatrici di interessi collettivi, Rsu e organizzazioni sindacali potranno presentare eventuali osservazioni utilizzando l'apposito modulo da far pervenire tramite mail (segreteria generale@ pec.comune.marsala.tp.it) o presentandolo direttamente all'Ufficio protocollo comunale (Palazzo Municipale di via Garibaldi). Per altro il piano triennale della prevenzione della corruzione, così come l'avviso e il modulo, sono online sul sito istituzionale del comune.

L'obiettivo dell'aggiornamento triennale dei piani anticorruzione e trasparenza è quello di rendere sempre più l'ente comune un autentico «Palazzo di vetro». L'aggiornamento disposto ora dal sindaco Di Girolamo discende da un obbligo di legge che stabilisce appunto l'aggiornamento annuale del piano sulla scorta di continui monitoraggi che vengono effettuati e delle indicazioni che emergono dai periodici confronti con i cittadini, le organizzazioni sociali e portatori di interessi che operano nel territorio comunale.

