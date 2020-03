Congresso Pd, iniziate le elezioni nei circoli trapanesi

Comincia a muoversi il congresso dei circoli del Partito Democratico della provincia. Mercoledì si è iniziato con la riunione di Castelvetrano che ha visto le elezioni di Pasquale Calamia segretario cittadino. «Le mie più sentite congratulazioni ed il mio più affettuoso buon lavoro a Pasquale Calamia che continuerà, da segretario del PD, la sua azione civile e politica a tutela della Città di Castelvetrano - ha commentato il deputato all'ARS Baldo Gucciardi - , mantenendo alta la bandiera della democrazia e della difesa del vivere civile in una logica di avanzamento civile e democratico della sua comunità di riferimento».

Ieri si riunito il congresso del circolo PD di Santa Ninfa. Oggi sarà la volta del circolo di Erice che si riunirà alle ore 18 in via Marconi 18, vicino al cinema Arlecchino. Successivamente, domani si effettuerà il congresso del circolo PD di San Vito Lo Capo alle ore 17.30 in via Duca degli Abruzzi 1 e quello di Custonaci alle ore 21 presso contrada Purgatorio, nella saletta bar da Mario. Domani anche la riunione a Petrosino alle ore 17.30, al Centro Diurno di Petrosino in via Francesco Crispi, ad Alcamo alle ore 18 in via Francesco Crispi, il circolo di Gibellina alle ore 19.00 in via Maurizio Ascoli 23 a Santa Ninfa, a Valderice alle ore 19 in via Simone Catalano di fronte piazza Sebastiano Bonfiglio a Valderice.

Sabato, invece, sarà la volta dei “pezzi grossi”. Il Congresso del circolo di Trapani si svolgerà alle ore 16 in Piazza Sant'Agostino. Quello di Marsala alle 17,00 presso la sede del partito in via Frisella 70. Inoltre, si riuniranno i circoli di Mazara del Vallo alle ore 17, presso la sala La Bruna al Collegio dei Gesuiti; “Isole Egadi” alle ore 16 presso la saletta del Bar del Corso in piazza Europa a Favignana; Campobello di Mazara alle 17 presso la sede del Circolo in via Roma 148; Poggioreale alle 16 via Aldo Moro 5; Calatafimi alle 16 in via XXV maggio.

