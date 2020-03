Comune di Alcamo, approvato il piano delle opere pubbliche

E' stato appena deliberato dalla giunta comunale di Alcamo il Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022, prevedendo un ammontare di 38 milioni 453 mila 475,97 euro di risorse economiche necessarie a realizzarlo. La referente del programma, la dirigente Enza Anna Parrino, riferisce che di quest'importo, per il primo anno (cioè quello attuale) risulta una disponibilità finanziaria pari a 8 milioni 687 mila 174,67 euro, per il prossimo anno 13 milioni 554 mila 211,85 euro e per il 2022 una somma di 16 milioni 212 mila 089,45 euro.

Di queste risorse, come riportato nello schema appena approvato, le più consistenti sono quelle derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge: 5.500.308,13 euro per il primo anno, 12.272.211,85 euro per il secondo anno e 15.812.089,45 euro per il terzo anno, per un ammontare di 33.584.609,43 euro.

Mentre gli stanziamenti di bilancio sono di 270 mila euro per il primo anno, 650 mila euro per il secondo e 400 mila euro per il terzo. A questi si aggiungono fondi di altra tipologia: 2.916.866,54 euro per il primo anno e 632 mila euro per il terzo anno.

