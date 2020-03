Sfida a due a Trapani per la segreteria provinciale del Pd

Si accende la sfida per segreteria provinciale del Partito Democratico. Entro l'8 marzo si apriranno e dovranno concludersi i congressi di circolo.

Due sono i candidati: Domenico Venuti, sindaco di Salemi, politicamente vicino al deputato regionale Baldo Gucciardi e che ha già incassato l'appoggio degli ex DS e Valentina Villabuona, rappresentate dell'associazione Punto Dritto appoggiata dall'ex segretario Marco Campagna.

«La convergenza ampia - afferma Domenico Venuti - , sia in termini politici che territoriali, maturata in questi giorni intorno alla mia candidatura a Segretario Provinciale del PD di Trapani mi onora sul piano personale e politico, soprattutto perché rappresenta un segnale chiaro nel senso di una netta inversione di tendenza rispetto alle dinamiche che hanno governato il PD in questi ultimi anni. Ho deciso di accettare questa scommessa, fondata sulla condivisione di progetti comuni e sulla sintesi tra persone piuttosto che tra correnti, spesso utilizzate al fine di alimentare contrapposizioni strumentali mirate più ad esprimere posizionamenti personali che posizioni politiche. Sia chiaro che se eletto, non sarò il segretario che si occuperà di asfittiche beghe interne relative alla classe dirigente».

