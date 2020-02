Marsala, ufficiliazzata la candidatura di Grillo a sindaco

Ormai è ufficiale: Massimo Grillo sarà uno dei candidati sindaco a Marsala. E' stato designato all'unanimità dal tavolo dei Moderati che hanno indicato l'ex deputato regionale e nazionale quale candidato sindaco alle prossime amministrative di maggio a Marsala.

Pare che non sia stato facile convincere Grillo, ma alla fine, visto il consenso generale manifestato, ha accettato di rappresentare la non indifferente forza dei moderati nella prossima campagna elettorale. A Grillo, per altro, il «tavolo dei moderati», ha dato un importante incarico ufficiale: individuare soggetti civici e politici, esterni ai Moderati, per allargare i consensi alle loro tesi.

"Raggiungere l'obiettivo non è stato facile, ma alla fine - dice il consigliere Comunale, espressione del Movimento civico Iniziativa Democratica e Popolare, Flavio Coppola - ce l'abbiamo fatta a convincere Grillo ad accettare, anche in considerazione che uno dei candidati più papabili, Nicola Fici,ha rinunciato a candidarsi. La candidatura di Massimo Grillo era un fatto dovuto che, per altro, è stata anche condivisa dallo stesso Nicola Fici. Da qui il via ad un lavoro di squadra e ad un programma valido e concreto per la città”.

Grillo, in mancanza di candidati ufficiali in grado di contrastargli la scalata al Palazzo dei Pubblici Uffici, non dovrebbe avere “avversari” parecchio temibili, ad eccezione dell'attuale vice sindaco, Agostino Licari, al quale, per altro, il sindaco uscente Alberto Di Girolamo, avrebbe lasciato campo libero non disposto, per una serie di motivazioni politiche e non, a ricandidarsi.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE